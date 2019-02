மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு 1 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பறவைகள் வந்துள்ளன வனத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Ramanathapuram district has more than 1 lakh birds this year

