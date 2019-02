மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் அறிவித்த அமைப்புசார தொழிலாளர்கள் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உறுப்பினர் ஆகலாம் ஆணையர் தகவல் + "||" + The Union Government budget may be a member of the Pension Scheme of the Unorganized Workers

மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் அறிவித்த அமைப்புசார தொழிலாளர்கள் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உறுப்பினர் ஆகலாம் ஆணையர் தகவல்