மாவட்ட செய்திகள்

பார்வதிபுரம் மேம்பாலத்தின் கீழ்பகுதியில் போக்குவரத்து தொடங்கியது - வியாபாரிகள்- பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Parvathipuram transport began at the bottom of the bridge, Merchants- Public happiness

பார்வதிபுரம் மேம்பாலத்தின் கீழ்பகுதியில் போக்குவரத்து தொடங்கியது - வியாபாரிகள்- பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி