மாவட்ட செய்திகள்

அடுக்கம்பாறை அருகே மாடுவிடும் விழாக்களில் பரிசுகளை குவித்த காளை இறந்தது தாரை, தப்பட்டை முழங்க உடலை எடுத்துச்சென்று கிராம மக்கள் அடக்கம்

