மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் திருமண நிதி உதவி திட்டத்தில் பயனாளிகளிடம் லஞ்சம் விரிவு அலுவலரிடம் 34 ஆயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்து விசாரணை + "||" + Bribe to beneficiaries in the marriage financial assistance program 34 thousand rupees were confiscated by the extension officer

குடியாத்தம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் திருமண நிதி உதவி திட்டத்தில் பயனாளிகளிடம் லஞ்சம் விரிவு அலுவலரிடம் 34 ஆயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்து விசாரணை