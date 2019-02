மாவட்ட செய்திகள்

460 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.77 கோடி திருமண நிதியுதவிடன் தாலிக்கு தங்கம் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் வழங்கினார் + "||" + For 460 users She has gold worth Rs 1.77 crore for marriage Minister KP Anubhalan presented

460 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.77 கோடி திருமண நிதியுதவிடன் தாலிக்கு தங்கம் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் வழங்கினார்