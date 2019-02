மாவட்ட செய்திகள்

விஜயாப்புரா அருகே ஆட்டோ-லாரி மோதல்:ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் பலிகோவில் திருவிழாவுக்கு சென்ற போது சோகம் + "||" + Auto-truck clash near Vijayapura Five members of the same family are killed The tragedy when the temple went to the festival

விஜயாப்புரா அருகே ஆட்டோ-லாரி மோதல்:ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் பலிகோவில் திருவிழாவுக்கு சென்ற போது சோகம்