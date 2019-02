மாவட்ட செய்திகள்

காங். சார்பில் போட்டியிட டிக்கெட் கிடைக்காவிட்டால்மண்டியாவில் சுயேச்சையாக போட்டியிடுவேன்சுமலதா அம்பரீஷ் பேட்டி + "||" + Cong. If the ticket is not available to compete on behalf I will contest independently in Mandya Interview cumalata amparis

காங். சார்பில் போட்டியிட டிக்கெட் கிடைக்காவிட்டால்மண்டியாவில் சுயேச்சையாக போட்டியிடுவேன்சுமலதா அம்பரீஷ் பேட்டி