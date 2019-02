மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் + "||" + In the district Electronic voting machines Awareness camp for use

மாவட்டத்தில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்