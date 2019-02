மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் 400 பயனாளிகளுக்கு கறவைமாடுகள் வழங்க இலக்கு அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல் + "||" + In the district Target delivery to 400 beneficiaries in the current fiscal Minister KP Anubhalan informed

மாவட்டத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் 400 பயனாளிகளுக்கு கறவைமாடுகள் வழங்க இலக்கு அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல்