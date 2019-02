மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் போட்டிபோட்டு காளைகளை அடக்கிய வீரர்கள் பார்வையாளர்கள் உள்பட 29 பேர் காயம் + "||" + 29 people were injured, including spectators in competitive bulls in the Jallikulam

ஜல்லிக்கட்டில் போட்டிபோட்டு காளைகளை அடக்கிய வீரர்கள் பார்வையாளர்கள் உள்பட 29 பேர் காயம்