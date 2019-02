மாவட்ட செய்திகள்

போலி ஏ.டி.எம். கார்டுகள் தயாரித்து மோசடி; கைதான 3 பேரில் ஒருவர் தப்பி ஓட்டம் ரூ.25 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Fake ATM Creating and frauding cards One of the three captured prisoners escaped

போலி ஏ.டி.எம். கார்டுகள் தயாரித்து மோசடி; கைதான 3 பேரில் ஒருவர் தப்பி ஓட்டம் ரூ.25 லட்சம் பறிமுதல்