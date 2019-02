மாவட்ட செய்திகள்

பொதுசுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி.யை 5 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை + "||" + GST for general refineries should be reduced to 5 percent

பொதுசுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி.யை 5 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை