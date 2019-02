மாவட்ட செய்திகள்

140 அரசு தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகளில் ஆண்டு விழா கொண்டாட ரூ.6¼ லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு முதன்மைக்கல்வி அதிகாரி தகவல் + "||" + 140 Government Initiatives, Middle Schools Annual ceremony to celebrate the anniversary of Rs.6 lakhs

140 அரசு தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகளில் ஆண்டு விழா கொண்டாட ரூ.6¼ லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு முதன்மைக்கல்வி அதிகாரி தகவல்