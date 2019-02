மாவட்ட செய்திகள்

சத்திரப்பட்டி அருகே, தலையூத்து அருவியில் பிணமாக கிடந்த மெக்கானிக் + "||" + Near the saththirapatti, Talaiyuttu Falls Mechanic who was found dead

சத்திரப்பட்டி அருகே, தலையூத்து அருவியில் பிணமாக கிடந்த மெக்கானிக்