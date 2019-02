மாவட்ட செய்திகள்

கீழக்கரையில் மணல் அள்ளும் எந்திரம் கவிழ்ந்து ஆட்டோ நசுங்கியது பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயம் + "||" + The downstream sand is falling on the machine Auto crushed 2 people were injured

கீழக்கரையில் மணல் அள்ளும் எந்திரம் கவிழ்ந்து ஆட்டோ நசுங்கியது பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்