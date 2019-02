மாவட்ட செய்திகள்

கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் 4 காங். எம்.எல்.ஏ.க்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் + "||" + 4th party under the Party Tabulation Act. Eligible MLAs should be disqualified

