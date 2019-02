மாவட்ட செய்திகள்

கோழிக்கழிவுகள் ஏற்றி வந்த லாரியை பொதுமக்கள் மடக்கிப்பிடித்தனர் கேரளாவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது + "||" + The lorry was loaded by the public and the cattle were returned to Kerala

