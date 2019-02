மாவட்ட செய்திகள்

5 நாட்களாக லாரியுடன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள பெருமாள் சிலையை மாற்றுப்பாதையில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Perumal statue, which has been parked with Larry for 5 days Step to take on alternate path Road construction work intensity

5 நாட்களாக லாரியுடன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள பெருமாள் சிலையை மாற்றுப்பாதையில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம்