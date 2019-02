மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பால் மோட்டார் சைக்கிள் ஷோரூம் கிடங்கில் ஊற்றெடுக்கும் தண்ணீர் கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள் + "||" + The breaking in the drinking tube Water that pours in the motorcycle showroom Unrecognized Officers

குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பால் மோட்டார் சைக்கிள் ஷோரூம் கிடங்கில் ஊற்றெடுக்கும் தண்ணீர் கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்