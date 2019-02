மாவட்ட செய்திகள்

சட்டத்தை எதிர்ப்பது நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும் ஹெல்மெட் அணிய கால அவகாசம் கொடுக்க முடியாது கவர்னர் கிரண்பெடி பேட்டி + "||" + The court is a disgrace to oppose the law Helmet wearable time can not be given

