மாவட்ட செய்திகள்

பெண் கற்பழிப்பு பற்றி பேச்சு:சட்டசபையில் சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் வருத்தம் தெரிவித்தார்அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கவும் உத்தரவு + "||" + Talk about female rape: Speaker Ramesh Kumar in the Assembly Sadly said

பெண் கற்பழிப்பு பற்றி பேச்சு:சட்டசபையில் சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் வருத்தம் தெரிவித்தார்அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கவும் உத்தரவு