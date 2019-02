மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் கொடை விழாவில் இருதரப்பினர் மோதல்: கலெக்டர் அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகை கைதானவர்களை விடுதலை செய்ய கோரிக்கை + "||" + In temple festival Bilateral conflict the blockade of the village of the Collector office Request to release the detainees

கோவில் கொடை விழாவில் இருதரப்பினர் மோதல்: கலெக்டர் அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகை கைதானவர்களை விடுதலை செய்ய கோரிக்கை