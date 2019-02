தேவேகவுடா பற்றி அவதூறு பேச்சு:ஹாசன் பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. வீடு மீது கல்வீச்சு; தொண்டர் படுகாயம்

மாவட்ட செய்திகள்

தேவேகவுடா பற்றி அவதூறு பேச்சு:ஹாசன் பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. வீடு மீது கல்வீச்சு; தொண்டர் படுகாயம் + "||" + Defamation of Deve Gowda Hassan BJP MLA Stone on the house; Volunteer injury

தேவேகவுடா பற்றி அவதூறு பேச்சு:ஹாசன் பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. வீடு மீது கல்வீச்சு; தொண்டர் படுகாயம்