மாவட்ட செய்திகள்

அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் வீடு தருவதாகமுதியவரிடம் ரூ.1.11 கோடி மோசடிகட்டுமான அதிபர் கைது + "||" + House in the apartment building Rs.11 crore fraud to the old man

அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் வீடு தருவதாகமுதியவரிடம் ரூ.1.11 கோடி மோசடிகட்டுமான அதிபர் கைது