மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறு அருகேதிருமணமான தகவலை ‘வாட்ஸ் அப்’பில் தெரிவித்த இளம்பெண்பெற்றோர், உறவினர்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Near ceyyaru Weddy Up 's young woman reported marriage information Parents and relatives shocked

செய்யாறு அருகேதிருமணமான தகவலை ‘வாட்ஸ் அப்’பில் தெரிவித்த இளம்பெண்பெற்றோர், உறவினர்கள் அதிர்ச்சி