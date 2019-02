மாவட்ட செய்திகள்

மோடி அரசு ரூ.5 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 68 கோடி வழங்கியுள்ளதுதி.மு.க., காங்கிரஸ் கூட்டணி தமிழக வளர்ச்சிக்காக எதுவும் செய்யவில்லைபா.ஜனதா தலைவர் அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு + "||" + The Modi government has provided Rs 5 lakh 42 thousand 68 crore DMK, Congress Alliance did nothing for Tamil Nadu development Amit Shah's allegation against BJP leader

மோடி அரசு ரூ.5 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 68 கோடி வழங்கியுள்ளதுதி.மு.க., காங்கிரஸ் கூட்டணி தமிழக வளர்ச்சிக்காக எதுவும் செய்யவில்லைபா.ஜனதா தலைவர் அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு