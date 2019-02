மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகேகாலிக் குடங்களுடன் கிராம மக்கள் சாலைமறியல்சீராக குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Near Kovilpatti With empty gut Villagers The roadblock

கோவில்பட்டி அருகேகாலிக் குடங்களுடன் கிராம மக்கள் சாலைமறியல்சீராக குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை