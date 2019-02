மாவட்ட செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலில் 16 நாட்களில் உண்டியல் வருவாய் ரூ.1 கோடியே 87 லட்சம் + "||" + Palani Murugan temple In the 16 days, the revenue earnings of Rs.1 crore 87 lakhs

