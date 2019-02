மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக விவசாயிகளை காங்கிரஸ் அழித்துவிட்டதுராய்ச்சூர் பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு + "||" + The Congress has destroyed Karnataka farmers At the Raichur public rally Amit Shah's accusation

கர்நாடக விவசாயிகளை காங்கிரஸ் அழித்துவிட்டதுராய்ச்சூர் பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு