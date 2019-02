மாவட்ட செய்திகள்

தேசியவாத காங்கிரசில் ஒருமித்த கருத்து நிலவுகிறதுராஜ்தாக்கரேயை கூட்டணியில் சேர்ப்பது பற்றி காங்கிரசிடம் பேசுவோம்அஜித்பவார் பேட்டி + "||" + There is a consensus in the nationalist Congress Let's talk to Congress about adding Rajdakare in coalition

தேசியவாத காங்கிரசில் ஒருமித்த கருத்து நிலவுகிறதுராஜ்தாக்கரேயை கூட்டணியில் சேர்ப்பது பற்றி காங்கிரசிடம் பேசுவோம்அஜித்பவார் பேட்டி