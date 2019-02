மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கும்நளினியை சந்திக்க தாயாருக்கு அனுமதி மறுப்புகவர்னர், முதல்-அமைச்சரை சந்திக்க முடிவு + "||" + There will be fast in Vellore prison Mother denied permission to meet her The governor decided to meet the first minister

வேலூர் சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கும்நளினியை சந்திக்க தாயாருக்கு அனுமதி மறுப்புகவர்னர், முதல்-அமைச்சரை சந்திக்க முடிவு