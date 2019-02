மாவட்ட செய்திகள்

காஷ்மீர் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பலியானமராட்டிய வீரர்கள் 2 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.50 லட்சம்மாநில அரசு அறிவிப்பு + "||" + Killed in Kashmir terrorist attack 2 lakhs of marathas are Rs 50 lakh per family

காஷ்மீர் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பலியானமராட்டிய வீரர்கள் 2 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.50 லட்சம்மாநில அரசு அறிவிப்பு