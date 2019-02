மாவட்ட செய்திகள்

ஆசாரிபள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ரூ.2 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன கண் ஆஸ்பத்திரி 24-ந் தேதி திறப்புவிஜயகுமார் எம்.பி. தகவல் + "||" + The modern eye hospital built on Rs. 2 crore will be opened on 24th Vijayakumar MP Information

