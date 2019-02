மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடி அருகேகாலிக்குடங்களுடன் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகைசீராக குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Near Udangudi Public Siege of Panchayat Office with Galle

உடன்குடி அருகேகாலிக்குடங்களுடன் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகைசீராக குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை