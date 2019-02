மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே பிடிபட்ட சின்னதம்பி யானை மரக்கூண்டில் அடைக்கப்பட்டது + "||" + Captured Chinnathambi elephant near Udumalai Caught in the cage

உடுமலை அருகே பிடிபட்ட சின்னதம்பி யானை மரக்கூண்டில் அடைக்கப்பட்டது