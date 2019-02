மாவட்ட செய்திகள்

யஷ்வந்தபுரம்-தேவனஹள்ளி ‘டெமு’ ரெயில் சிக்பள்ளாப்பூர் வரை நீட்டிப்புமத்திய மந்திரி சதானந்த கவுடா தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Yesvantpur-Devanahalli 'temu' in the Rain Extension to Chikballapur

யஷ்வந்தபுரம்-தேவனஹள்ளி ‘டெமு’ ரெயில் சிக்பள்ளாப்பூர் வரை நீட்டிப்புமத்திய மந்திரி சதானந்த கவுடா தொடங்கி வைத்தார்