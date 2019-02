மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு 10 நாட்கள் முன்பு வரைவாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு வசதிபெங்களூரு மாநகராட்சி கமிஷனர் பேட்டி + "||" + The nomination of nomination in the parliamentary election Until 10 days ago Special facility to add name to voter list

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு 10 நாட்கள் முன்பு வரைவாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு வசதிபெங்களூரு மாநகராட்சி கமிஷனர் பேட்டி