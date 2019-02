மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் வருகிற 20-ந் தேதிக்கு பின்புஅரசு அதிகாரிகள் இடமாற்றத்திற்கு தடைதேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு + "||" + After 20th day of arrival in Karnataka Government officials are banned for transfers

