மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பால் கொள்முதலை 2½ லட்சம் லிட்டராக உயர்த்த வேண்டும் அமைச்சர் தங்கமணி அறிவுறுத்தல் + "||" + In the district Milk procurement To raise Minister Thangamani instruction

மாவட்டத்தில் பால் கொள்முதலை 2½ லட்சம் லிட்டராக உயர்த்த வேண்டும் அமைச்சர் தங்கமணி அறிவுறுத்தல்