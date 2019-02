மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு பகுதிகளில்லாட்டரி சீட்டுகள் விற்ற 11 பேர் சிக்கினர்ரூ.41 ஆயிரம் பறிமுதல் + "||" + Different areas 11 people who sold lottery tickets were trapped Rs 41 thousand confiscated

பல்வேறு பகுதிகளில்லாட்டரி சீட்டுகள் விற்ற 11 பேர் சிக்கினர்ரூ.41 ஆயிரம் பறிமுதல்