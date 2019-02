மாவட்ட செய்திகள்

கிளன்ராக் வனப்பகுதியில், ஆதிவாசி வீடுகளுக்கு மின்சார வசதி + "||" + In the Clarkock Forest, Electricity facility for Adivasi households

