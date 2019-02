மாவட்ட செய்திகள்

மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி:கிரிவலம் செல்பவர்களுக்கு மாற்றுப்பாதை அமைக்க வேண்டும்பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + We have to set up a transit route for the kiravalam Public request

மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி:கிரிவலம் செல்பவர்களுக்கு மாற்றுப்பாதை அமைக்க வேண்டும்பொதுமக்கள் கோரிக்கை