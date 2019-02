மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவில் இருந்து காட்பாடிக்கு44 கிலோ கஞ்சா கடத்திய தொழிலாளி கைதுதேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் + "||" + From Andhra to Katpadi Arrested 44 kg of cannabis worker He belongs to Theni district

