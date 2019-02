மாவட்ட செய்திகள்

புலவாமா தாக்குதலில் 40 வீரர்கள் மரணம்:பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக ‘வாட்ஸ்-அப்’ பதிவு; தனியார் பள்ளி ஆசிரியை தேசத்துரோக வழக்கில் கைது + "||" + In favor of Pakistan 'Watts-Up' registration; Private school teacher arrested in treason case

புலவாமா தாக்குதலில் 40 வீரர்கள் மரணம்:பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக ‘வாட்ஸ்-அப்’ பதிவு; தனியார் பள்ளி ஆசிரியை தேசத்துரோக வழக்கில் கைது