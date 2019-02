மாவட்ட செய்திகள்

பயங்கரவாதிகளுக்கு நமது ராணுவத்தினர் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள்பெங்களூருவில் நடந்த போராட்டத்தில் எடியூரப்பா பேச்சு + "||" + To terrorists Our soldiers will respond inadequately

பயங்கரவாதிகளுக்கு நமது ராணுவத்தினர் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள்பெங்களூருவில் நடந்த போராட்டத்தில் எடியூரப்பா பேச்சு