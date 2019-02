மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் ரகத்தை சேர்ந்த நெய்யப்படாத கைப்பைகளை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது கலெக்டர் மலர்விழி அறிவுறுத்தல் + "||" + People do not use unwashed handbags Collector's Malarveli instruction

