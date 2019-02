மாவட்ட செய்திகள்

உலக தாய் மொழி தினமான 21–ந் தேதி அனைத்து பள்ளிகளிலும் போட்டிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுரை