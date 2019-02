மாவட்ட செய்திகள்

இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும்குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் திருநங்கைகள் மனு + "||" + Free housing patta should be provided Transgender petition to the Collector at a disadvantaged crowd

இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும்குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் திருநங்கைகள் மனு