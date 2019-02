மாவட்ட செய்திகள்

கலபுரகி பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசுகிறார்பிரதமர் மோடி அடுத்த மாதம் 1-ந் தேதி கர்நாடகம் வருகை + "||" + Prime Minister Modi will visit Karnataka on the 1st of next month

கலபுரகி பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசுகிறார்பிரதமர் மோடி அடுத்த மாதம் 1-ந் தேதி கர்நாடகம் வருகை